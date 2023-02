Città in fiamme: un omicidio misterioso e incendi al centro della nuova serie Apple TV+

Nella line up di Apple TV Plus per la primavera 2023 ci sarà anche la nuova serie tv Città in fiamme, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand dal prossimo maggio.

Ispirata all'omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg, Città in fiamme segue le vicende di una studentessa dell'Università di New York che viene uccisa a Central Park il 4 luglio 2003. Samantha (Sui Wonders) è sola, non ci sono testimoni e le prove a disposizione sono molto scarse. La band dei suoi amici sta suonando nel suo locale preferito quando lei esce per incontrare qualcuno, promettendo di tornare. Non lo farà mai. Mentre si indaga sul crimine commesso contro Samantha, si scopre che lei è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la ribalta musicale del centro cittadino e una ricca famiglia di immobiliaristi dei quartieri alti logorata dai molti segreti che custodisce. Charlie (Wyatt Oleff) è un amico di Samantha che sta lottando per superare la morte del padre avvenuta l'11 settembre di due anni prima. Dopo che le hanno sparato, non si ferma davanti a nulla per svelare il mistero dell'accaduto.

La nuova serie drammatica, composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, è scritta da Josh Schwartz e Stephanie Savage (Gossip Girl e The O.C.) che sono anche produttori esecutivi. La serie è una saga familiare e il racconto di un giovane amore, ed è interpretata da un cast che comprende Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe e John Cameron Mitchell. Città in fiamme farà il suo debutto su Apple TV+ il 12 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate ogni venerdì fino al 16 giugno.

