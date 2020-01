City of Angels: una camaleontica Natalie Dormer nel primo teaser della serie

Il network televisivo Showtime ha finalmente pubblicato il primo teaser dedicato a City of Angels, lo spin-off della celebre serie TV con protagonista Eva Green, Penny Dredful. Tra le star presenti nel video, spicca su tutti la presenza dell'attrice Natalie Dormer.

Prima della pubblicazione di questo teaser, le informazioni sullo show, come l'immagine promozionale di City of Angels o l'incredibile look di Natalie Dormer, avevano mostrato qualche dettaglio particolare ma non avevano completamente soddisfatto la curiosità di tutti coloro che attendono con molte aspettative lo spin-off di Penny Dredful.

Il video, dalla durata di un minuto circa, ha inizio mostrando una soleggiata Los Angeles del 1938. L'attenzione è subito rivolta verso il primo cadavere che i detective Michener e Vega osservano esterrefatti. Dopodiché viene mostrato il clima divisorio e di tensione che caratterizza la città, a cui si accompagna una didascalia che annuncia il risveglio di un male. A questo punto fa il suo ingresso in scena il personaggio interpretato da Dormer, che in breve fotogrammi si mostra con aspetti completamente diversi tra di loro, passando da un look completamente nero, a quello di una donna posata o una solare ragazza bionda. Verso la fine del filmato la si può notare faccia a faccia con un altro personaggio che lei identifica come sua sorella.

Cosa ne pensate di questo primo teaser e che aspettative avete sulla serie? Vi ricordiamo che City of Angels farà il suo debutto il prossimo 26 aprile su Showtime.