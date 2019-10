City of Angels: ecco il nuovo incredibile look di Natalie Dormer

Dopo averla vista per diverse stagioni in Game of Thrones con un aspetto elegante e aristocratico, l'attrice Natalie Dormer compare in una foto dal set della serie TV Penny Dreadful: City of Angels con un look completamente stravolto.

Ancora non sappiamo se il suo personaggio all'interno della nuova serie avrà lo stesso impatto di quello avuto da Margaery Tyrell nello show fantasy di HBO, ma in questa prima foto del backstage presenta sicuramente uno stile molto originale e carismatico.

Magda - questo è il nome del personaggio che interpreterà Dormer - è un demone che possiede la capacità di prendere le fattezze delle altre persone. La foto mostra l'attrice nei panni di un personaggio dall'aspetto anziano, con un trucco abbastanza sobrio e parrucca e vestiti dall'aspetto molto rétro, in sintonia con l'ambientazione dello show.

City of Angels è uno spin-off della serie Penny Dreadful. Questa è la sinossi ufficiale: "Quando un orribile omicidio colpisce la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) si ritrova coinvolto in una storia epica che fa da sfondo alla sfarzosa storia di Los Angeles: dalla costruzione delle prime autostrade fino alle profonde tradizioni del folklore messicano-americano, passando per le pericolose operazioni di spionaggio del terzo reich".

Il cast della serie potrà contare su diverse star, come dimostra la presenza di Piper Perabo in City of Angels. Non è ancora stata annunciata una data per il debutto, ma qualora non l'abbiate fatto vi consigliamo di visionare la nuova immagine promozionale della serie.