City of God: HBO Max sta sviluppando una serie sequel del film

Secondo quanto confermato da Collider, HBO Max avrebbe messo in sviluppo una serie sequel di City of God, l'acclamata pellicola del 2002 di Fernando Meirelles e Katia Lund candidata anche agli Oscar nel 2004. A ridosso dell'uscita del film, è anche andata in onda una serie spin-off da quattro stagioni intitolata City of Men e più tardi un sequel.

City of God segue due giovani ragazzi su strade divergenti nei bassifondi di Rio de Janeiro, mettendo in luce le lotte delle comunità povere della città. Il film ha utilizzato in modo unico un cast di giovani sconosciuti, molti dei quali non erano attori ma veri e propri abitanti delle zone in cui hanno girato. Il film ha vinto numerosi premi ed è stato candidato a quattro Oscar, tra cui quello per la miglior regia di Meirelles e Lund e quello per la miglior sceneggiatura non originale.

Durante il CCXP, Meirelles è stato premiato per il suo contributo al cinema brasiliano e ha rivelato i piani per una serie sequel di City of God. Collider ha confermato che la serie è in fase di sviluppo con HBO Max, lasciando intendere che le sceneggiature sono quasi pronte e che la piattaforma punta a far partire le riprese nel corso del prossimo anno. I dettagli sulla serie sono pochi, ma secondo Meirelles, City of God "parlava delle carenze delle comunità. Questa volta si parlerà del potere di quelle comunità".

City of God è un film potente e, grazie al riconoscimento ottenuto al momento dell'uscita, ha permesso al mondo intero di vedere riportata alla luce un'area di Rio spesso trascurata. La serie sequel prevista non è nemmeno il primo seguito del film, in quanto il sequel City of Men è uscito nel 2007. Questo riproponeva alcuni degli stessi personaggi, concentrandosi su nuovi protagonisti in una storia di amicizia messa alla prova dai peccati passati dei loro padri. Il film non ha avuto lo stesso impatto di City of God, ma è comunque considerato un racconto straziante di ragazzi costretti a crescere in fretta in una zona difficile.

Nonostante sia uscito 20 anni fa, i temi di City of God sono ancora attuali. Il film, spesso scioccante, esponeva elementi inquietanti sulle comunità che vivono nelle baraccopoli di Rio, mostrando una violenza estrema e crudele e sottolineando la mancanza di sostegno da parte del governo agli abitanti di questi quartieri poveri e neri. Oggi, le comunità di tutto il mondo hanno ancora a che fare con questi stessi problemi, il che significa che molti aspetti del film, purtroppo, sono ancora attuali.

