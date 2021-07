City on Fire, i creatori di Gossip Girl adatteranno il romanzo in una serie per Apple TV+

Apple TV+ sarà teatro di un nuovo adattamento per la tv del primo romanzo di Garth Risk Hallberg del 2015, City on Fire, come annunciato ufficialmente in un comunicato nella giornata di mercoledì. Lo show drammatico in otto episodi sarà realizzato dal duo di creatori di Gossip Girl e The O.C., Josh Schwartz e Stephanie Savage.

City on Fire racconta la morte di una studentessa della New York University uccisa il 4 luglio 2003 a Central Park. La ragazza, Samantha Cicciaro, era sola e non ci sono né testimoni né indizi. Quella sera Cicciaro era andata ad un concerto con amici ma si era successivamente allontanata per incontrare una persona.

Le indagini svelano che la scomparsa di Samantha ha un legame con il mondo della musica, una serie di misteriosi incendi e una famiglia benestante di imprenditori edili che si sta sfaldando a causa di una lunga serie di segreti.

I due creatori sono noti in tutto il mondo anche per aver creato la teen serie ambientata a Orange County. Nel 2020 The O.C. è tornata su Italia 1.



Josh Schwartz e Stephanie Savage scriveranno tutti gli otto episodi della serie e fungeranno da showrunner e produttori esecutivi grazie alla loro società, Fake Empire. Anche Lis Rowinski sarà produttrice esecutiva.

Si tratta della prima serie facente parte dell'accordo tra Fake Empire e Apple TV+.



