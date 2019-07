City on a Hill: annunciata la data di uscita della serie con Kevin Bacon e Aldis Hodge

Vi presentiamo il trailer italiano di City on a Hill, prossima serie TV di Sky Atlantic, ambientata a Boston nel 1992. Inoltre è stata annunciata la data di uscita delle puntate dello show con protagonista Kevin Bacon e Aldis Hodge.

Il palinsesto di Sky Atlantic si arricchisce: stavolta tocca alla serie prodotta da Matt Damon e nata da un'idea dell'attore vincitore di un Premio Oscar Ben Affleck.

In arrivo il 3 settembre e in onda ogni martedì sera a partire dalle 21:15, lo show seguirà le vicende del vice-procuratore distrettuale Decourcy Ward, appena arrivato nella capitale del Massachusetts e pronto a sfidare la dilagante corruzione e razzismo del distretto di polizia. Ad aiutarlo ci penserà Jackie Rohr, corrotto agente dell'FBI. I due protagonisti non potranno far altro che imparare a mettere da parte le loro differenze e collaborare per la giustizia.

Ispirato alla vicenda del "Boston Miracle", la serie TV prodotta dall'emittente Showtime ci mostrerà, grazie alla regia di Michael Cuesta, come la lotta dei due personaggi sia riuscita a cambiare le sorti della città.

