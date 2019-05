City on a Hill: nuovo trailer e poster ufficiale per la serie crime con Kevin Bacon

Showtime ha diffuso in rete il secondo trailer ufficiale di City on A Hill, nuova serie crime che vede come protagonisti Kevin Bacon e Aldis Hodge (Straight Outta Compton). Il network ha inoltre diffuso (via ComingSoon.net) un nuovo suggestivo poster ufficiale dello show.

Potete trovare il trailer e il poster rispettivamente in alto e in calce alla notizia.

Creata da Chuck MacLean e basata su un'idea originale di Ben Affleck, lo show è ambientato nella Boston dei primi anni '90, periodo in cui la città brulicava di criminali violenti spalleggiati dalle forze dell'ordine locali: la corruzione e il razzismo erano all'ordine del giorno. Tutto però è cambiato con quello che viene definito il "Boston Miracle". In questo racconto finzionale il cambiamento è guidato dal vice procuratore distrettuale Decourcy War (Hodge), proveniente da Brooklyn e improbabile alleato di un veterano corrotto dell'FBI, Jackie Rhodes (Bacon). Insieme i due investigano su un caso che cambiare profondamente il sistema giudiziario della città.

Ben Affleck svolge il ruolo di produttore esecutivo dello show insieme ai partner di lunga data Matt Damon e Jennifer Todd per la Pearl Street Films. Tra i produttori esectuvi figurano anche James Mangold (Logan) e lo stesso Bacon. Nel cast di City on a Hill troviamo, tra gli altri, anche Jonathan Tucker, Mark O'Brien e Jill Hennessy.

City on a Hill debutterà su Showtime il prossimo 16 giugno, mentre al momento non abbiamo notizie sulla distribuzione italiana e sull'eventuale data di uscita. Per saperne di più potete dare un'occhiata al primo trailer di City on a Hill.