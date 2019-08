City on a Hill: la serie con Kevin Bacon è già stata rinnovata per una seconda stagione

E' Variety a rendere noto che City on a Hill, l'attesa serie crime con Kevin Bacon che debutterà in Italia a settembre, è stata ufficialmente rinnovata da Showtime per una seconda stagione.

L'annuncio è arrivato in occasione del press tour della Television Critics Association, evento nel quale il network ha anche rivelato le date di uscita di Ray Donovan 7 (17 novembre), Shameless 10 (3 novembre) e il trailer di Kidding 2.

Il rinnovo inoltre è avvenuto con la prima stagione ancora in corso: domani 4 agosto debutterà su Showtime l'episodio numero 8 mentre il finale di stagione è previsto per il 18 dello stesso mese.

Creata e prodotta da Chuck MacLean con Tom Fontana in veste di showrunner e produttore esecutivo, City on a Hill è ambientata nella Boston dei primi anni '90 e segue le vicende di un agente dell'FBI corrotto di nome Jackie Rodes (Bacon) alle prese con un profondo cambio del panorama giudiziario e politico della città. Guardate il trailer italiano di City on a Hill.

La serie in Italia debutterà su Sky Atlantic il prossimo 3 settembre e andrà in onda ogni martedì sera alle 21.15. La serie è nata da un'idea di Ben Affleck e Matt Damon, al momento anche al lavoro sulla sceneggiatura di The Last Duel di Ridley Scott.