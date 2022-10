City on a Hill: Showtime cancella ufficialmente la serie con Kevin Bacon

Showtime Networks ha confermato la cancellazione della serie drammatica con protagonisti Kevin Bacon e Aldis Hodge, City on a Hill, dopo tre stagioni. Secondo quanto riportato, la decisione della cancellazione è stata presa in maniera naturale e per nulla burrascosa "un po' di tempo fa". Il network ha fatto sapere di essere soddisfatto del finale.

"City on a Hill ha concluso la sua fortunata corsa su Showtime con il finale della terza stagione", si legge nel comunicato di Showtime. "Abbiamo avuto la migliore esperienza di lavoro con Kevin Bacon, Aldis Hodge e tutto il cast e la troupe, guidati dallo showrunner Tom Fontana e dai colleghi produttori esecutivi tra cui Jennifer Todd e Jorge Zamacona. A tutti va il nostro più sincero ringraziamento".

City on a Hill era incentrata sull'improbabile collaborazione tra un agente veterano dell'FBI (Kevin Bacon) e un procuratore cittadino emergente (Aldis Hodge) che decidevano di lavorare insieme per ripulire dalla corruzione la città di Boston. La serie vedeva nel cast anche da Jill Hennessy, Matthew Del Negro e Lauren E. Banks.

La serie era stata creata da Chuck MacLean ed è stata prodotta esecutivamente dallo showrunner Tom Fantana, Ben Affleck, Matt Damon e Barry Levinson erano coinvolti come produttori esecutivi insieme a Todd, Zamacona, Bacon e Hodge.

"Mi ha decisamente sorpreso", aveva detto Bacon a proposito della serie in una precedente intervista a Collider. "Con la televisione, a volte gli sceneggiatori hanno un'idea davvero, davvero chiara, nel corso di più stagioni, di dove andrà a finire qualcosa, ma anche quando lo fanno, succedono cose che influenzano il tono e la direzione della storia. Abbiamo parlato molto del movimento Black Lives Matter, e sicuramente questo ha avuto un impatto sugli sceneggiatori e sul modo in cui è stata raccontata questa storia quest'anno. Ciò che mi ha davvero attirato, e che in genere mi porta a entrare in un progetto, è stato il personaggio. Ho ricevuto l'episodio pilota e la prima cosa che si vede è un lungo monologo di questo tizio che se ne va, pieno di un linguaggio e di una storia davvero interessanti, e di mucchi e mucchi di stronzate. Ho pensato: 'È un tipo davvero interessante da interpretare'. Venivo da una serie di tipi davvero poco espressivi, forti e silenziosi, il che sono divertenti da interpretare, a loro modo, per capire come sviluppare una performance senza parole. Quindi, poter cambiare un po' le cose e fare un tipo che non riesce a stare zitto è qualcosa che mi attirava molto".

Il rinnovo per la Stagione 2 di City on a Hill era arrivato subito prima della messa in onda del debutto, per la gioia di Showtime. Prossimamente rivedremo Kevin Bacon nello special di Guardiani della Galassia!