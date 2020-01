Claes Bang di Dracula rivela le difficoltà nell'interpretare il celebre vampiro

L'ultimo trailer di Dracula ha colpito positivamente pubblico e critica, in particolare le atmosfere viste nel video sembrano rendere giustizia al capolavoro scritto da Bram Stoker. L'attore che presta il suo volto per Dracula ha parlato a fondo delle difficoltà che ha dovuto affrontare per interpretare il vampiro della Transilvania.

In una intervista concessa a Digital Spy, Claes Bang ha rivelato i numerosi problemi che comporta la parte del conte vampiro: a cominciare dai denti finti, che rendono difficile parlare "All'inizio avevo dei problemi con le S, perché i denti mi bloccavano un po'" e dalle unghie posticce che tendevano a staccarsi in poco tempo. Anche la composizione del sangue finto, fondamentale in un'opera sui vampiri, è cambiata più volte nel corso dei giorni: "Credo che preferisco una combinazione dei vari tipi di sangue finto. All'inizio abbiamo usato un liquido che era molto rosso, ovviamente, ma la consistenza era troppo simile ad uno sciroppo. Ed era veramente troppo denso e dolce, quindi dovevamo aggiungerci della barbabietola e del limone. È molto difficile creare del sangue con cui puoi lavorare bene, ma hanno fatto veramente un ottimo lavoro".

Ricordiamo che la miniserie sarà composta da 3 puntate e sarà disponibile in Italia nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 4 gennaio. Manca ormai pochissimo, nell'attesa vi lasciamo con una intervista agli showrunner di Dracula.