Claes Bang e gli ideatori di Dracula parlano dell'eventualità di una seconda stagione

Dracula è l'ultima creazione del duo Steven Moffat e Mark Gatiss, disponibile su Netflix a partire dal 4 gennaio. Al momento non si sa nulla sulle possibilità di una seconda stagione, ma i due ideatori e Claes Bang, l'interprete del Conte Dracula, hanno stuzzicato i fan circa un possibile proseguimento dello show.

"Spero non sia finita", ha raccontato per esempio Bang ai microfoni di Radio Times. "Voglio fare una seconda stagione - perché voglio farla - ma anche perché voglio vedere come Steven e Mark riusciranno a riportare in vita Agatha". L'attore ha anche dichiarato che non sa se lo show è terminato, ma ha ribadito che si augura che possa continuare.

Chi ha visto lo show sa che non c'è la certezza su quella che è stata la sorte di Dracula e ce lo ricorda anche Moffat: "è uno show sulla risurrezione. È letteralmente il superpotere principale del protagonista. Dracula ha iniziato la serie da morto, poi è morto ancora ed è ritornato nel secondo episodio. Poi è morto ancora. Agatha è morta ed è tornata. Voglio dire, tutti sono morti nello show. Quindi, vedremo."

Gli fa eco Gatiss, il quale aveva già fatto alcune dichiarazioni su una seconda stagione di Dracula: "a quanto pare, se versi del sangue sulle ceneri di Dracula, lui può tornare". Inoltre, l'autore ha ammesso che tornerebbe volentieri a interpretare Frank Renfield ("mi sono divertito a interpretarlo") e ha anticipato che sono state prese in considerazione diverse idee, lasciando intendere che alcune di loro potrebbero comparire in un eventuale seconda stagione: "Abbiamo pensato ad altri elementi e forse se faremo altri episodi... ma chi lo sa?" Vi piacerebbe una seconda stagione di Dracula?



