Claes Bang vorrebbe davvero tanto una seconda stagione per il suo Dracula

Nonostante le speculazioni da parte di cast e showrunner, non sappiamo ancora granché sulle reali possibilità di una seconda stagione per il Dracula della BBC, ma il suo protagonista, Claes Bang, spera di poter tornare a interpretare il Principe delle Tenebre.

Steven Moffat e Mark Gatiss, il duo dietro a Sherlock e per anni parte anche del mondo di Doctor Who, ci hanno recentemente presentato il loro Dracula, interpretato da Claes Bang, che qui in Italia è stato reso disponibile dalla piattaforma di streaming Netflix.

Ma dopo una prima stagione di tre episodi (qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Dracula), non sappiamo cosa avrà in serbo il futuro per il più celebre dei vampiri. Così Collider ha pensato di chiedere direttamente al protagonista della serie se sa qualcosa in più sul suo Dracula.

"È assolutamente qualcosa che credo sia oggetto di discussione, ma non penso ci siano news al riguardo. Non ho sentito nulla. Sarei incredibilmente felice di girare ancora una stagione. Amerei tornare a lavorare con tutte quelle persone fantastiche. È stato davvero soddisfacente e piacevole, e molto, molto figo" spiega Bang "Vi sto assolutamente dicendo la verità, ho attivamente cercato di scoprire qualcosa, ma non credo abbiano ancora iniziato seriamente a parlarne, per il momento. Credo che Netflix e BBC stiano ancora valutando bene il tutto, e cose così. Per cui, sfortunatamente, non posso dirvi nulla perché non so davvero nulla. Ma mi piacerebbe sapere, e mi piacerebbe tornare".

E su quello che potrebbe combinare il Conte nei nuovi episodi...

"Anche questo è da vedere. Ci siamo divertiti con il personaggio, che ora può anche resistere al sole. L'opening shot della seconda serie potrebbe essere anche Dracula che prende il sole su una spiaggia del Messico, con uno di quelli affari per riflettere i raggi del sole..." scherza Bang.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni al riguardo.

E a voi è piaciuto Dracula? Vorreste una seconda stagione? Fateci sapere nei commenti.