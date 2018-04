Claire Danes conferma che l'ottava stagione sarà l'ultima per Homeland

La serie TV Homeland giunge purtroppo alla sua conclusione: la notizia era ormai nell'aria ed i fan dello show non rimarranno di certo sorpresi nel sapere che l'ottava stagione sarà anche l'ultima.

La fine delle vicende narrate sembrava sempre dietro l'angolo, episodio dopo episodio, e ad ogni finale di stagione i telespettatori non sapevano cosa aspettarsi dal futuro della serie TV. L'ipotesi di dover abbandonare per sempre le avventure di Carrie Mathison si è concretizzata ancor di più quando Showtime ha deciso di produrre una settima ed un'ottava stagione, dopo le incertezze che hanno accompagnato i piani per la sesta. Già all'epoca, infatti, lo showrunner Alex Gansa aveva gettato le basi per quella che avrebbe potuto essere una degna conclusione per la serie.

Al momento manca ancora un comunicato ufficiale da parte di Showtime, ma la protagonista Claire Danes ha le idee molto chiare su quale sarà il futuro dello show. In un'intervista rilasciata ad Howard Sten, l'attrice ha dichiarato: "Abbiamo in cantiere un'altra stagione dopo questa, e poi basta chiuderemo tutto", per poi aggiungere che si preparerà ad abbandonare il suo personaggio; un personaggio che in questi anni è stato tutto per lei.

La puntata finale della settima stagione di Homeland andrà in onda il 29 aprile su Showtime.