Claire Foy e Matt Smith di nuovo insieme per beneficenza: in arrivo il loro nuovo progetto

La grande sintonia di Claire Foy e Matt Smith sul set di The Crown è innegabile ed è così forte che la coppia di attori ha deciso di lanciarsi in un nuovo entusiasmante progetto, che darà il via ad un nuovo tipo di teatro, riproposto in versione 3.0 e a misura di CoronaVirus.

I due hanno deciso di unire le forze a supporto dell'Old Vic Theatre, uno dei più importanti e antichi del Regno Unito, che in questo difficile momento sta incontrando non pochi problemi a mantenere il sipario sollevato e rischia di non poter aprire mai più le porte al pubblico.

Foy e Smith riprenderanno quindi alcuni personaggi e scene dell'opera Lungs, che hanno portato a teatro lo scorso anno, sperano di raccogliere abbastanza denaro per aiutare lo stabile... Ma come faranno con le misure anti-COVID?

A causa del distanziamento sociale il pubblico non potrà infatti assistere dal vivo alla loro performance, ma potrà farlo comodamente da casa: il costo del biglietto si aggirerà tra le £10 e le £65 e circa 1000 saranno i biglietti disponibili.

La rappresentazione farà il suo debutto nel mese di giugno, ormai alle porte, mentre molto di più dovremo attendere per la quarta stagione della serie sui reali d'Inghilterra: le riprese di The Crown 4 sono infatti terminate in orario nonostante l'emergenza sanitaria, cosa che renderebbe quasi certo il rispetto della data d'uscita prevista per il prossimo novembre.