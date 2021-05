Claire Foy, una nuova serie dopo The Crown: sarà la protagonista del thriller Marlow

Il pubblico di Netflix associa il suo volto a quello della giovane regina Elisabetta nelle prime stagioni di The Crown, ma la carriera di Claire Foy continua: oltre che in A Very British Scandal con Paul Bettany, l'attrice sarà anche nel cast di una nuova serie inglese targata BritBox, intitolata Marlow.

Si tratta di un thriller poliziesco in otto episodi, di cui Claire Foy sarà la protagonista. Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, Marlow sarà incentrato su due famiglie che vivono sull'estuario del Tamigi e sono in lite tra loro da anni. A quanto pare, il personaggio interpretato da Foy sarà una donna "in cerca di risposte e vendetta", che si scontrerà soprattutto con l'anziano patriarca di una delle famiglie.

Dopo essere stata sostituita da Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta II, abbiamo rivisto Claire Foy in un flashback nella quarta stagione di The Crown. Sul suo nuovo impegno, la trentasettenne attrice inglese ha recentemente dichiarato: "Sono lieta di far parte di questo avvincente thriller. Le sceneggiature di Tony Grisoni e Simon Maxwell sono così evocative del luogo e profumate di atmosfera, e poi le svolte, i colpi di scena e i misteri al centro di questo dramma sono assolutamente avvincenti."

I due autori, anche produttori esecutivi di Marlow, hanno invece aggiunto: "Le Edgelands dell'estuario del Tamigi offrono un mondo unico e straordinario fatto di fango, mare e cielo infinito; la foce del Tamigi è allo stesso tempo una porta per il mondo e l'ultima frontiera selvaggia della nostra esistenza sull'isola. Marlow è una saga esclusivamente nostrana, un'epopea poliziesca su chi siamo ora, da dove veniamo e cosa potremmo diventare."