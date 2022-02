Claire Foy, la star di The Crown vittima di uno stalker

Negli ultimi mesi la vita di Claire Foy non è stata per nulla semplice, l'interprete della Regina Elisabetta nelle prime due stagioni di The Crown è stata infatti presa di mira da uno stalker. L'uomo è giunto al punto di bussare ripetutamente alla porta dell'abitazione privata dell'attrice, turbando irreversibilmente la sua quiete domestica.

Tutto è iniziato con alcune mail, spedite prima molto raramente e poi sempre più di frequente all'indirizzo di posta dell'addetta stampa della star della serie Netflix e come rivelato dai media del Regno Unito, il contenuto di questi messaggi sarebbe diventato assai violento con il trascorrere del tempo. L'escalation di molestie da parte del 38enne non si sarebbe fermata qui, e dalle semplici aggressioni verbali si sarebbe passati poi alle aggressioni fisiche.

Nella notte del 17 dicembre lo stalker avrebbe provato ad accedere all'abitazione di Claire Foy, bussando ripetutamente al campanello della sua porta. La polizia sarebbe intervenuta tempestivamente sul posto e ai all'uomo sarebbe stato imposto un SPO, un particolare ordine restrittivo che nel Regno Unito e proprio destinato agli stalker.

Per fortuna le cose sembrano finite nel migliore dei modi e presto potremo tornare a parlare dell'attrice solo per i suoi impegni lavorativi. Claire Foy sarà la protagonista di The Pisces, il film basato sull'omonimo romanzo di Melissa Broder.