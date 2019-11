Claire Foy tornerà nella quarta stagione di The Crown grazie a un flashback

L'attrice Claire Foy ha interpretato la regina Elisabetta II del Regno Unito nelle prime due stagioni di The Crown, la serie TV di Netflix sulla vita della celebre sovrana. In futuro tornerà a riprendere di nuovo il ruolo attraverso una sequenza che si svolgerà grazie a un flashback.

Foy aveva prestato il volto alla regina a partire del giorno del suo matrimonio avvenuto nel 1947 con Filippo di Edimburgo. Col passare delle stagioni sono passati anche gli anni, motivo per cui nella terza stagione il volto più maturo di Elisabetta è stato interpretato invece dall'attrice premio Oscar Olivia Colman.

La notizia è stata resa pubblica da Daily Mail che ha ottenuto per primo le foto in esclusiva dell'attrice sul set. Il flashback in cui comparirebbe Foy dovrebbe riguardare il discorso pronunciato da Elisabetta il giorno del suo ventunesimo compleanno. Per quel che riguarda sia il suo ritorno nella serie e sia la suddetta scena di compleanno, Netflix non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

Oltre ad Olivia Colman che ha sostituito Claire Foy, nella terza stagione ambientata durante gli anni '60 e '70, abbiamo visto Helena Bonham Carter prendere il posto di Vanessa Kirby nel ruolo della principessa Margaret, così come Tobias Menzies ha vestito i panni del principe Filippo al posto di Matt Smith.

Vi ricordiamo che la serie è stata rinnovata anche per una quinta stagione per cui si parlava della presenza di Imelda Staunton in The Crown smentita però dal colosso dello streaming, mentre nella quarta stagione ci sarà Lady Diana.