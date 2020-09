Clamorosa gaffe agli Emmy 2020: Jason Bateman premiato per errore

Il 2020 è stato molto particolare, e lo sappiamo bene, e per stare al passo con i tempi anche gli Emmy hanno dovuto reinventarsi con le premiazioni virtuali. Incredibile ma vero, sono riusciti a compiere un terribile sbaglio, nonostante un'edizione particolarmente sotto tono.

Nelle scorse ora infatti Jason Bateman è stato annunciato come vincitore della sezione Miglior attore non protagonista in una serie drammatica ma, si è trattato di un clamoroso errore perchè dopo la pausa è stato rivelato che il premio sarebbe in realtà dovuto andare a Ron Cephas Jones per il suo ruolo di di William Hill in This Is Us.

Insomma un'incredibile gaffe come quella degli Oscar 2017, quando come migliore film fu premiato La La Land di Damien Chazelle al posto di Moonlight di Berry Jenkins e durante i plateali festeggiamenti del cast, Warren Beatty e Faye Dunaway dovettero ammettere il clamoroso errore con molto imbarazzo. Fortunatamente Jason Bateman a differenza di Emma Stone e compagni, non era presente in sala, e nessuno ha avuto modo di scorgere la sua reazione a quel "Ci scusiamo per il disguido. É stato annunciato il vincitore sbagliato. Stiamo correggendo".

Intanto Ron Cephas Jones ha celebrato il suo secondo Emmy insieme alla figlia Jasmine che ha vinto a sua volta un premio per #FreeRayshawn. Per la prima volta nella storia degli Emmy un padre e una figlia sono stati premiati dalla Television Academy nella stessa edizione. A Jason Bateman, escluso per il guest role in The Ousider, è ancora in gara nella categoria attore protagonista per Ozark.

Intanto, se siete curiosi, date un'occhiata al resto dei premi di questi Emmy 2020.