Clamoroso Apple: Gary Oldman e Cate Blanchett in una nuova serie diretta da Alfonso Cuaron

The Illuminerdi riporta in esclusiva che Alfonso Cuarón, il regista pluri-premio Oscar di Gravity, Harry Potter e Roma, dirigerà una nuova serie tv AppleTV+ con protagonisti Gary Oldman e Cate Blanchett.

L'autore de I figli degli uomini, che qualche tempo aveva siglato un accordo di collaborazione con Apple, scriverà e dirigerà tutti gli otto episodio di quella che al momento viene definita solo come una 'mini-serie drama', con ciascuna puntata che avrà una durata di un'ora. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla trama, e la produzione sta attualmente lavorando per trovare gli attori per il resto del cast.

Per chi non lo sapesse, non si tratterà di un esordio in ambito televisivo per l'acclamato autore messicano: Cuarón in passato era già stato co-creatore della serie tv Believe, prodotta da JJ Abrams e andata in onda nel 2014, per la quale aveva diretto l'episodio pilota; inoltre, prima di esordire al cinema nel 1991 con la commedia Sólo con tu pareja, aveva diretto, scritto, montato e fotografato la serie antologica messicana Hora Marcada.



Non si sa nulla invece di Ascension, una mini-serie horror con protagonista Casey Affleck annunciata nel 2017 e che Cuarón avrebbe dovuto sviluppare in qualità di regista, produttore e sceneggiatore: lo show risulta ancora in produzione per Anonymous Content.

