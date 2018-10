Clamoroso! Damon Wayans abbandonerà la serie di Lethal Weapon dopo la terza stagione

Colpo di scena negativo per la serie TV targata Fox. A seguito della dipartita di Clayne Crawford, licenziato per motivi disciplinari, tocca al protagonista assoluto Damon Wayans, che nello show veste i panni del detective Roger Murtaugh, mollare la presa. Scoprite di più dopo il salto.

Le dichiarazioni a sorpresa sono state effettuate dall'attore in occasione di un'intervista ai microfoni di EUR: "Per me è molto difficile interpretare un adorato e premuroso padre di famiglia in TV e non poterlo essere nella vita di tutti i giorni. Arriva il momento in cui devi guardarti allo specchio e decidere di staccare la spina per un pò. Ho 58 anni, sono diabetico e lavoro 16 ore al giorno."

Damon ha poi aggiunto che la sua intenzione è quella di abbandonare lo show a dicembre, una volta terminate le riprese degli ultimi episodi, e di non sapere quali siano i progetti futuri della Fox in merito. Ciò che per lui conta, attualmente, è rivedere i suoi familiari: "La famiglia è tutto per me. Accade quasi sempre che sono stanco o i miei obblighi lavorativi mi impediscono di stare con loro. Ho sette nipoti e sono mancato a tutti i loro momenti più importanti, dalle recite ai diplomi. Non ne vale più la pena. Esiste un modo migliore per vivere la vita."

Al momento l'emittente americana non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma è molto probabile che possa farlo nei prossimi giorni. La decisione di Damon Wayans ricorda per certi versi quella di Andrew Lincoln, il quale abbandonerà The Walking Dead durante la nona stagione per dedicarsi alla famiglia.

La premiere della terza stagione di Lethal Weapon è andata in onda il 25 settembre scorso ed ha visto la new entry Sean William Scott nei panni di William Cole, nuova spalla e rimpiazzo di Martin Riggs.