Clamoroso! HBO sta sviluppando una serie su Ivanka Trump

Alcune recenti indiscrezioni confermerebbero che HBO stia sviluppando una serie dedicata alla figlia del Presidente degli Stati Uniti, basata sul podcast di successo del New York Magazine intitolato Tabloid: The Making of Ivanka Trump.

Il progetto dovrebbe essere dunque incentrato sui primi anni di Ivanka, e dovrebbe essere prodotto dall'ex dirigente della HBO Nick Hallda e dalla conduttrice stessa del podcast Vanessa Grigoriadis. Dovrebbe essere coinvolto anche il drammaturgo australiano Nakkiah Lui.

Lanciata lo scorso agosto, la serie di otto episodi presenta agli ascoltatori uno sguardo unico sulla vita della primogenita di Trump, ripercorrendo la storia di tutta la sua famiglia fino alla definitiva consacrazione come It Girl di New York, dipingendo un quadro unico di Ivanka e della sua educazione privilegiata.

Il podcast presenta anche alcune interviste con la madre di Ivanka, Ivana Trump, nonché con gli amici della famiglia e altri membri dell'alta società, offrendo molti approfondimenti sui rapporti di Ivanka con suo padre, il presidente degli Stati Uniti, e suo marito, Jared Kushner.

HBO non ha ancora confermato nè smentito la notizia ma, questa serie potrebbe offrire un punto di vista unico su quella che è una delle donne più potenti ed influenti degli USA, strizzando un occhio al mondo dell'inchiesta scandalistica che tanto ha avuto a cuore la famiglia Trump nel corso degli anni.

Vi terremo aggiornati in caso di nuove informazioni e, vi ricordiamo che HBO è nel frattempo impegnata nella produzione di Raised by Wolves, nuova straordinaria serie di Ridley Scott e, House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones.