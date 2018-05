Clamoroso! Il prossimo crossover dell'Arrowverse segnerà il debutto di Batwoman

In occasione degli upfronts della CW, Stephen Amell ha stupito il pubblico in sala, annunciando che il prossimo, grande crossover che coinvolgerà l'intero Arrowverse introdurrà Batwoman, personaggio ben noto ai fan dell'universo DC Comics.

Queste le sue dichiarazioni: "Siamo incrediblmente entusiasti di annunciare che realizzeremo un altro crossover nel prossimo autunno e che il team Arrow combatterà il crimine al fianco di Batwoman. Le puntate speciali andranno in onda a dicembre ed inizierò le riprese a breve".

Il noto attore ha poi mostrato un banner ufficiale che mostra il suo personaggio, ovvero Green Arrow, assieme a Flash e Supergirl in piedi in una Gotham che brucia mentre in alto campeggo un bat-segnale di color rosso.

Kathy Webb, questo il vero nome di Batwoman, apparve per la prima volta nel 1956 in Detective Comics #233 come vigilante femminile di Gotham. Nell'ambito del rilancio avvenuto con New 52 nel 2006, la DC ha poi introdotto la nipote, Kathy Kane, trasformandola in una miliardaria omosessuale e dandole l'identità della nota supereroina. Al momento non sappiamo ancora quale delle due versioni sarà rappresentata sul piccolo schermo.

L'introduzione di Batwoman e di Gotham City all'interno dell'Arrowverse segna un traguardo importante iniziato dopo una lunga serie di easter eggs. Nella prima stagione di The Flash, infatti, un giornale del 2024 aveva annunciato una fusione tra la Wayne Tech e la Queen Inc, mentre nell'attuale stagione di Arrow Oliver Queen ha menzionato in maniera diretta Bruce Wayne.

Considerando che Gotham terminerà il suo ciclo narrativo su FOX con la quinta stagione, non è detto che in futuro un certo cavaliere oscuro non possa fare una capatina anche nel mondo supereroistico targato CW.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.