Clamoroso Joss Whedon: il regista lascia la serie HBO The Nevers

Era più di un anno che non si avevano nuove notizie su The Nevers, finché Joss Whedon non ha condiviso un comunicato in cui annuncia di aver deciso di sospendere il suo lavoro sul set dell'opera scifi prodotta da HBO.

Il regista di opere quali "Avengers" e "Buffy l'ammazzavampiri" ha condiviso con i giornalisti di CinemaBlend un messaggio, nel quale spiega le sue ragioni per questa decisione. Ecco le sue dichiarazioni: "Questi ultimi tempi pieni di sfide hanno avuto un forte impatto sulla mia vita. Nonostante lavorare in The Nevers sia stata un'esperienza fantastica, ho capito che gli sforzi a livello fisico di produrre una serie durante una pandemia globale sono troppo elevati, soprattutto se non voglio che questo si ripercuota sul livello del mio lavoro".

Continua poi: "Sono veramente esausto, mi faccio da parte per recuperare le energie e per concentrarmi sulla mia vita, in cui sono ormai imminenti degli importanti cambiamenti. Sono fiero del lavoro fatto fino a questo punto, sono grato al cast e ai miei colleghi e ad HBO che mi ha dato la possibilità di creare un nuovo mondo. The Nevers è frutto della mia passione, ma dopo più di due anni di lavoro posso offrire solo questo e so che non finirà mai".

Per chi non lo sapesse, l'opera è ambientata nella Londra di un diciannovesimo secolo alternativo, dove varie donne scoprono di avere delle potenti abilità. La protagonista di The Nevers sarà una di queste donne, Amalia True, che dovrà affrontare numerose sfide mentre cerca di proteggere le altre persone come lei.