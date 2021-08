Clamoroso dalla Spagna: Messi ufficiale al PSG già oggi!

Dopo l'addio di Leo Messi dal Barcellona, confermato anche dallo stesso presidente del club blaugrana in giornata odierna in una conferenza stampa in cui ha lasciato poco spazio a possibili sorprese, il mercato è in fermento per cercare di capire dove andrà il sei volte Pallone D'Oro.

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione, pubblicato da El Chiringuito de Jugones che già in passato aveva dato con largo anticipo delle bombe di mercato che poi si sono rivelate essere veritiere.

Secondo quanto affermato, infatti, il fuoriclasse argentino sarebbe in parola con il Paris Saint Germain al punto che degli sviluppi clamorosi potrebbero arrivare già in giornata odierna. Si parla di una trattativa lampo che potrebbe chiudersi già oggi, con l'ufficialità da parte del club parigino che quest'anno ha già messo sotto contratto Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum ed Achraf Hakimi.

Il Chiringuito afferma che le parti sarebbero vicini e "Lionel Messi potrebbe essere un giocatore del PSG già nelle prossime ore", al punto che si parla di un'ufficialità che potrebbe arrivare già in giornata.

Messi ormai è lontano dal Barcellona, club dove ha militato negli ultimi 21 anni, ed il presidente Laporta ha spiegato che non c'è alcuna possibilità che si posa trovare un accordo per ragioni strutturali.