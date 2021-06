Clarice, salta l'accordo tra CBS e Paramount? La seconda stagione è a rischio!

La serie sequel de Il silenzio degli innocenti, Clarice, era pronta per il trasferimento a Paramount+, ma poiché le trattative tra ViacomCBS e MGM sono arrivate a una situazione di stallo, il futuro dello spettacolo sembra in bilico al momento.

Quando Clarice è andata in onda per la prima volta su CBS, è diventata la serie meno vista e con il punteggio più basso della rete. Tuttavia, quando si è spostata sulla piattaforma di streaming Paramount+, le cose sono migliorate.

Clarice è un sequel diretto degli eventi de Il silenzio degli innocenti, con protagonista l'agente Clarice Starling. A quanto pare però non c’è posto nel palinsesto della prossima stagione della CBS per lo show, e se non si può concludere alcun tipo di accordo per spostarla definitivamente su Paramount+, allora la fine sembra inevitabile.



Clarice era stata rinnovata per una seconda stagione, alcune fonti hanno affermato che MGM ha interrotto le trattative senza preavviso quando l'accordo si avvicinava alla conclusione per problemi legati alla copertura economica della produzione. Paramount+ avrebbe chiesto di realizzare una stagione composta da dieci episodi, ma lo studio ne voleva un minimo di quindici.

CBS Studios è motivata a far funzionare l'accordo poiché Clarice vede la firma del principale produttore dello studio Alex Kurtzman, ma per ora la situazione è bloccata e la seconda stagione rischia di saltare.