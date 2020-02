Clark Gregg e Jennifer Grey guest star di un episodio di The Conners

Phil Coulson e Baby Houseman fanno una capatina nella seconda stagione di The Conners, la sitcom di ABC con Laurie Metcalf e John Goodman.

Clark Gregg e la moglie Jennifer Grey si sono lasciati indietro le missioni supersegrete di Agents of S.H.I.E.L.D. e i sensuali balli di Dirty Dancing e sono passati dalle parti dei Conner per un ruolo da guest star nell'ultimo episodio dello show di ABC (spin-off del più celebre Pappa e Ciccia).



In Bad Dad and Grads, andato in onda martedì 25 febbraio, Gregg e Grey interpretano una divertente coppia con cui Jackie (Laurie Metcalf) sembra andare particlarmente d'accordo, come vediamo anche nella clip diffusa da ABC (e che potete trovare anche in calce alla notizia), finché i due non le propongono un ménage à trois...



Intanto, nello stesso episodio, Dan (John Goodman) comincia a legare con il suo fratellastro più giovane, Ed Jr. (Noel Fisher), ma non riesce a superare il fatto che per lui il padre abbia pagato le tasse del college, cosa che si era invece rifiutato di fare per il primo figlio, mentre Harris e Mark non reagiscono nel migliore dei modi alla notizia che Darlene (Sara Gilbert) sta cercando di avere un bambino con Ben (Jay R. Ferguson).