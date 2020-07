Clark Gregg, la star Marvel divorzia dalla moglie dopo 19 anni di matrimoni

Notizie non troppo entusiasmanti per una star del Marvel Cinematic Universe: Clark Gregg a.k.a. l'Agente Phil Coulson di Agents of S.H.I.E.L.D. ha divorziato dalla moglie, l'attrice protagonista di Dirty Dancing, Jennifer Grey, dopo un matrimonio lungo 19 anni.

"Dopo 19 anni insieme, ci siamo separati a gennaio, sapendo che saremmo sempre stati membri di una famiglia che si ama, dà valore ai propri legami, e piena d'affetto" ha dichiarato la coppia in un messaggio su Instagram "Abbiamo recentemente preso la difficile decisione di richiedere il divorzio, ma rimaniamo in rapporti stretti e amichevoli, e siamo profondamente grati per la vita che abbiamo condiviso e la meravigliosa figlia che abbiamo cresciuto insieme" aggiungendo anche che stavano "decisamente piangendo" mentre scrivevano i rispettivi post.

I due, che finora erano sempre apparsi come una coppia particolarmente affiatata, erano stati recentemente entrambi guest star dello stesso episodio di The Conners, lo spin-off di Pappa e Ciccia, nel quale interpretavano, neanche a dirlo, una simpatica coppia che faceva amicizia con Jackie (Laurie Metcalf).

Tra gli ultimi progetti cinematografici di Jennifer Grey, il film Bittersweet Simphony con Suki Waterhouse e Poppy Delevingne, mentre Gregg è attualmente protagonista della settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., dove interpreta nuovamente Coulson, dopo aver vestito i panni Sarge nella stagione precedente.