Clark Gregg sul cosa aspettarsi dalla stagione 6 di Agents of S.H.I.E.L.D.

Il primo trailer della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha sconvolto i fan più accaniti dell'Universo della Marvel e creato non poche domande in cerca di risposta.

Dopo averlo visto in Captain Marvel, Clark Gregg tornerà - in qualche modo - anche in questa sesta stagione anticipata al mese di maggio, ed ora, in una nuova intervista, ha parlato apertamente di cosa aspettarsi da questa nuova serie.

"Alla fine della quinta, abbiamo visto Coulson andare a Tahiti con l'Agente May e gli rimaneva poco tempo da vivere. E' stata una mossa veramente triste da parte degli showrunner" spiega l'attore che interpreta l'Agente Phil Coulson "Pensavamo avessimo concluso qui, ma ci hanno rinnovati per altre due stagioni. Ad un certo punto mi hanno contattato per dirigere uno degli episodi e mi hanno illustrato cosa volevano fare. L'idea è che mentre una parte del team è nello spazio alla ricerca del Leo Fitz dell'altra timeline crio-genicamente congelato, l'altra metà sta provando a rimettere insieme lo S.H.I.E.L.D. con Mack al suo comando, il che è fantastico visto che adoro Henry Simmons! Si verificano delle strane anomalie nel corso della serie e poi ci sono questi umanoidi che abbiamo visto nel trailer, ed uno di loro somiglia a Coulson. E' cattivo, è pericoloso, è terrificante. E' una persona totalmente differente e per le persone è difficile gestirla, soprattutto per May e Quake".

Inoltre, Gregg ha parlato di come la serie abbia cercato di trovarsi uno spazio all'interno del vasto Universo della Marvel: "Penso i primi giorni eravamo più una sorta di esperimento e la Marvel era questa gigantesca compagnia, adesso non è più cosi. Sono due divisioni sperate e c'era il desiderio di stare molto attenti con quello che accadeva nei film. Alla fine della prima stagione, con la rivelazione dell'HYDRA in Captain America: The Winter Soldier, il nostro show è andato sotto-sopra, letteralmente. Ma lo show è migliorato, credo, quando i nostri showrunner si sono detti 'facciamo cosi! Proviamo ad adattare quel che possiamo adattare e c'è molta roba a cui i Marvel Studios non sembrano interessati al momento. Non sembrano interessati ai Life Model Decoy, a Ghost Rider o il Framework'. Inizialmente non pensavamo avremmo introdotto i Secret Warriors ma poi 'hey, è veramente Quake quella!'. Hanno ingegnosamente preso le parti dell'Universo Marvel, che è vasto, a cui nessuno sembrava interessato e le hanno infilate all'interno dello show".