Clark, nel teaser ufficiale Bill Skarsgard è il criminale della "sindrome di Stoccolma"

Netflix ha diffuso oggi il teaser ufficiale di Clark, una serie in 6 episodi che racconta l'incredibile storia del famigerato rapinatore svedese Clark Olofsson, i cui crimini hanno dato origine all'espressione "sindrome di Stoccolma".

La serie era stata annunciata da Netflix nel corso del 2020 e vedrà Bill Skarsgård (celebre per aver interpretato Pennywise nei due It di Andy Muschietti) nei panni del criminale svedese che ha commesso furti in tutta Europa. A dirigerlo, il regista connazionale Jonas Åkerlund.

Ispirato all'autobiografia dello stesso Olofsson, la serie in lingua svedese ripercorrerà la vita di Clark dall'infanzia fino ad oggi e alla sua nuova vita in Belgio: Olofsson iniziò la sua "carriera" criminale negli anni '60 e fu condannato per numerosi capi d'accusa, tra cui tentato omicidio, furto aggressione e spaccio di stupefacenti, che lo hanno portato a vivere la maggior parte della sua vita nelle prigioni della Svezia.

Fu proprio durante uno dei suoi numerosi crimini che nacque l'espressione "sindrome di Stoccolma" con la quale si indica lo stato di dipendenza psicologica o affettiva che può manifestarsi nelle vittime, che provano sentimenti positivi nei confronti del proprio aggressore. La stessa sindrome per cui Monica sceglie di chiamarsi Stoccolma nella Casa di Carta.

Tutto nasce da durante una rapina in una banca di Stoccolma, avvenuta il 23 agosto 1973: Jan-Erik Olsson, appena evaso dal carcere, si barrica dentro e prende in ostaggio 4 dipendenti, chiedendo come riscatto (tra le altre cose) la liberazione e l'ingresso in banca dell'amico e "collega" Clark Olofsson.

La convivenza forzata degli ostaggi con i due rapinatori durò per sei giorni, alla fine dei quali gli ostaggi vennero rilasciati senza subire alcuna violenza. Quando furono tutti all'esterno, gli ostaggi abbracciarono i rapinatori e chiesero alla polizia: "Non fate loro del male, non ci hanno fatto nulla di male". Se volete approfondire, ecco la storia completa della sindrome di Stoccolma.

"Clark Olofsson è nel bene e nel male uno degli individui più affascinanti della Svezia" ha detto Bill Skarsgård commentando il personaggio che interpreterà nella serie Netflix. "Accetto questa sfida con un mix di gioia e terrore e penso che, con il supporto di Jonas Åkerlund e Netflix, riusciremo a raccontare una storia rivoluzionaria con un ritmo e una follia mai visti prima in TV. La vita e la storia di Clark sono così incredibili e assurde che farebbero arrossire persino Scorsese".