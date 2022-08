Gli Anelli Del Potere: parlano i protagonisti della serie Amazon Prime

Dopo la nostra recensione dei primi episodi degli Anelli Del Potere in anteprima, in un' intervista agli attori nuove informazioni sono andate ad aggiungersi a quello che già sappiamo della serie Prime Video.

I fan di LOTR stanno già fremendo all'idea che a breve potranno mettere le mani sui primi episodi degli Anelli Del Potere, la serie prequel del Signore Degli Anelli. La mega produzione targata Amazon Prime rappresenta una scommessa non solo per la piattaforma streaming, ma per tutta la produzione che si è trovata tra le mani una storia sensazionale ed un'eredità alquanto ingombrante.

Si moltiplicano, allora, le interviste agli attori protagonisti e questa volta è stato il turno di Morfydd Clark e Charlie Vickers e delle loro impressioni dal set. Tra le numerose domande è stato chiesto loro di scegliere l'episodio preferito tra gli 8 totali e le risposte sono state diametralmente opposte.

Senza spolier Clarke ha infatti affermato: "Credo che il primo episodio abbia un posto speciale per me, perché viene reintrodotta la Terra di Mezzo, e la Terra di Mezzo in un momento diverso. E penso che anche in termini di lavorazione, abbiamo dovuto interrompere le riprese del primo episodio a causa della pandemia. E quando siamo tornati, molti di noi pensavano che non saremmo necessariamente tornati a filmare, e tornare a girare è stato davvero meraviglioso. Perciò credo che il primo episodio abbia rappresentato per me un'ottima esperienza". Per Charlie Vickers la scelta è ricaduta sul finale di stagione: "Io dirò il contrario. Dirò l'ultimo episodio, l'ottavo. Ma non dirò perché, perché lascerò alcuni particolari in sospeso", ha rivelato con un pizzico di mistero.

L'attesa è quasi giunta al termine e, oltre alla data di uscita, è stato da poco reso noto l'orario di arrivo della serie sulla piattaforma Prime.