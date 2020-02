La classifica finale di Sanremo 2020: Diodato primo, tante sorprese in top 10

Alle 2:30 di questa notte è stato finalmente annunciato il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che si è piazzato davanti a Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari. Come di consueto, è stata anche diffusa la classifica completa della competizione.

Classifica finale Sanremo 2020

Diodato Francesco Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grandi Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Marco Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki

Come abbiamo avuto di raccontare, il vincitore di Sanremo 2020 è stato deciso con una votazione chiusa all'1:30 di notte circa, in cui giuria demoscopica e sala stampa hanno pesato rispettivamente per il 33%, ed il televoto per il 34%.

Interessante notare come Achille Lauro, che è stato senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa edizione, sia entrato in top ten all'ottavo posto, davanti ad Irene Grandi e Rancore ma dietro ad Elodie, che nelle ore precedenti era tra le papabili vincitrici, e Tosca.

Sorpresa Piero Pelù: il frontman dei Litfiba è al quinto posto dietro a Le Vibrazioni che con la loro "Dov'è" hanno mancato di poco il podio, piazzandosi alle spalle dei Pinguini Tattici Nucleari che con "Ringo Starr" hanno infiammato il pubblico durante le cinque serate.

Ultimo posto invece per Riki, dietro al discusso Junior Cally ed Elettra Lamborghini.

Squalificati da Sanremo 2020 Bugo e Morgan, dopo quanto avvenuto la sera della semifinale.