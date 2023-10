La classifica delle serie di Mike Flanagan dalla peggiore alla migliore

La Caduta della Casa degli Usher è stata solo l’ultima grande opera di un regista e sceneggiatore che ha saputo, nel corso del tempo, conquistare i patiti del genere horror grazie ai suoi film e alle sue serie tv estremamente apprezzate tanto dai fan quanto dalla critica. Vi proponiamo una personale classifica dei suoi lavori per la tv.

Dopo aver parlato di tutte le domande rimaste senza risposta in La Caduta della Casa degli Usher, torniamo a parlare del regista e creatore della serie ispirata dai lavori di Edgar Allan Poe per ripercorrere la carriera del filmmaker stilando una classifica delle serie tv a cui ha lavorato.

Flanagan è diventato molto popolare e amato grazie alle sue trasposizioni e alle sue opere originali che sono state capaci di dare una nuova linfa al genere horror attraverso narrazioni adulte e dalla forte personalità e, in questo senso, il formato seriale gli ha permesso di esprimere al meglio la sua autorialità.

Al quinto posto di questa speciale lista ci sentiamo di mettere The Haunting of Bly Manor: la miniserie non comincia con la stessa forza narrativa di altri show di Flanagan, sebbene nel corso delle puntate riesca ad acquisire una certa importanza per quanto riguardi ogni aspetto della messa in scena onirica e terrificante delle presenze sovrannaturali raccontate.

Un gradino più in alto inseriamo The Midnight Club, forse il lavoro più crudo di Flanagan, in cui il regista si è trovato a raccontare la vicenda di un gruppo di giovani malati terminali. Particolarmente degni di nota sono le tante storie di genere differente che i protagonisti si ritrovano a raccontarsi nel corso dei loro incontri notturni. Una serie dal fortissimo impatto emotivo e che sicuramente avrebbe meritato una seconda stagione.

Sul gradino più basso del podio Midnight Mass, bellissima miniserie che ricorda incredibilmente i lavori di Stephen King ( di cui Flanagan è grandissimo fan) e che riesce a trattare un tema ricorrente del genere in modo estremamente originale, portando lo spettatore anche a una sana riflessione a proposito di temi importanti e difficili.

Al secondo posto, l’attuale e amatissima La Caduta della Casa degli Usher, opera in cui il regista ha deciso di omaggiare a modo suo il genio dell’orrore Edgar Allan Poe, presentando un adattamento di tante opere dello scrittore di Boston in un’unica narrazione complessa e terrificante allo stesso tempo.

In cima a questa classifica troviamo, infine, The Haunting of Hill House, primo lavoro seriale di Flanagan e prodotto in cui l’autore riesce a dare vita a personaggi dal grande carattere a una trama orchestrata in modo perfetto.

A questo punto dopo avervi chiesto cosa pensiate di questa classifica e quale sia la serie creata da Flanagan che più vi ha intrigato e terrorizzato, vi lasciamo alla recensione di La Caduta della Casa degli Usher.