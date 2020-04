Claudio Amendola confessa: 'Dopo l'infarto la mia vita è cambiata'

Claudio Amendola, attore italiano conosciuto da molti per la partecipazione come personaggio della serie tv "I Cesaroni", è stato intervistato dal programma Verissimo, confessando alcuni particolari della sua vita, e come questa sia cambiata da tre anni a questa parte a causa di un tragico evento che l'ha completamente trasformato.

E' successo nel 2017, quando un piccolo infarto ha messo in pericolo la vita dell'attore. Quel momento ha segnato una svolta nella vita di Claudio Amendola, che ha smesso di fumare, ha perso 12 chili e ha cominciato a vivere in maniera più salutare.

Fin da piccolo, confessa, " in casa avevamo un cesto sempre pieno di pacchetti di sigarette ", poi col tempo ha preso peso ed ha continuato una vita sregolata. Finchè non è arrivato l'infarto a pareggiare i conti con il suo errato stile di vita, e da quel momento è cambiato tutto.

L'attore parla della sua compagna Francesca Neri, con la quale è sposato dal 2010, e rivela che è soprattutto grazie a lei che ha potuto migliorarsi: " Francesca mi ha insegnato a riconoscere l'amore e i sentimenti delle persone vicine", rivelando che l'amore si coltiva proteggendosi a vicenda, perchè l'amore, dice Claudio Amendola, va difeso. E continua: " vicino ad un uomo ci deve stare per forza una donna perchè sennò noi da soli non impariamo mai".

