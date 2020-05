Claudio Amendola a Domenica In, è giallo: 'I set cinematografici non riapriranno'

In queste ore Claudio Amendola è stato ospite in collegamento a Domeniva In da Mara Venier, dove l'attore ha smentito le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che giorni fa aveva parlato della riapertura dei set cinematografici nel Lazio, dando speranze a tutti gli operatori di questo settore.

Sono state molte le denunce di artisti e attori nelle ultime settimane, come ad esempio quella di Tiziano Ferro che chiedeva risposte per i concerti estivi, e anche Claudio Amendola si è unito a questo dibattito, approfittando della sua visibilità per fare un appello nel programma TV di Mara Venier e chiedere risposte vere per i lavoratori dello showbiz.

Amendola ribadisce che il problema non riguarda soltanto gli attori, ma tutto il mondo dello spettacolo, dagli artisti alle figure di produzione, un settore in ombra che non ha nessun ammortizzatore sociale e nessuna garanzia.

La paura che manifesta l'attore a Domenica In è che per riprendere le produzioni ci vorrà ancora molto tempo, e commenta così le dichiarazioni di Zingaretti: " Domani non riparte proprio nulla. Non ricomincia nessuna produzione come invece ho letto da molte parti dopo le dichiarazioni di Zingaretti: i set non riaprono perché non ci sono le condizioni per ripartire, né produttive né di sicurezza ".

La risposta di Zingaretti non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente al cellulare di Mara Venier: il governatore scrive che la Regione Lazio ha incontrato per prima le organizzazioni del cinema per stabilire le regole di apertura, ma non smentisce quanto detto da Amendola.

