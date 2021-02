Claudio Bisio annuncia di essere positivo al Covid: 'Nulla di grave, spero'

Con un post sui social network, Claudio Bisio ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 e, per tale ragione ha dovuto disertare la conferenza stampa di Tutta colpa di Freud, la serie Amazon diretta da Rolando Ravello ispirata dall'omonimo film di Paolo Genovese.

L'attore ha sottolineato che raramente ama condividere eventi della sua vita privata ma che, questa notizia era molto importante da dare: "Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata, però questa cosa ve la volevo dire. Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, credo, spero. Non ho febbre, solo una tosse fastidiosa, la voce abbassata, ma sto bene. Sono qui a casa in quarantena come tanti italiani. Sto lottando".

Questa è un'altra bella batosta per Bisio che nei mesi scorsi, proprio nel corso del primo lockdown aveva dovuto dire addio alla madre: "La cosa più brutta è stato non poterla abbracciare, andavo a trovarla con mascherina e guanti e lei non capiva perché non potessi avvicinarmi a lei".

Nei mesi scorsi anche altri colleghi del mondo dello spettacolo erano risultati positivi. Tra questi ricordiamo Gerry Scotti e anche Carlo Conti. Quest'ultimo per una serie di complicazioni è stato anche ricoverato in ospedale ma, fortunatamente tutto è andato nel migliore dei modi.