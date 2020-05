Claudio Bisio shock: 'mia madre morta durante la quarantena, ma non sapremo mai la causa'

Confessione shock per Claudio Bisio che durante il lockdown è stato colpito da un grave lutto. Il presentatore e comico infatti ha svelato che nel corso della quarantena è morta la madre, che aveva più di 90 anni, ma non ha ben chiaro se si sia trattato di Coronavirus o no.

"Per me la pandemia è stato un momento duro, perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no" è la confessione del presentatore di Zelig al Corriere della Sera.

"Con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia" continua addolorato Bisio, che ha anche raccontato la rabbia di molti suoi amici medici che non sono riusciti a fare i tamponi. Bisio senza mezzi termini attacca l'assessore Giulio Gallera ed il governatore della Lombardia, Giulio Fontana, che "hanno perseverato e non riconosciuto i troppi errori fatti".

La testimonianza di Bisio si aggiunge ai tanti casi di Coronavirus che hanno attanagliato il mondo dello spettacolo sia negli USA che in Italia. Nel nostro paese è stato duramente colpito anche Piero Chiambretti, la cui madre è morta proprio a causa del Covid.