Claudio Bisio e Vanessa Incontrada di nuovo insieme per Zelig Covid Edition

Il mondo della comicità con oltre 300 artisti e autori si unisce a sostegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo con una raccolta fondi in collaborazione con il NUOVOIMAIE e la maratona ZELIG Covid Edition, in programma sabato 30 Maggio 2020 a partire dalle ore 18 fino a notte fonda.

Centinaia di migliaia di artisti e lavoratori dello spettacolo sono in grave difficoltà per via della pandemia che stiamo vivendo e purtroppo sappiamo che lo spettacolo dal vivo sarà uno degli ultimi a ripartire. Noi di Zelig sentiamo la responsabilità di accendere una luce su questo mondo, spesso tenuto fuori dai progetti sul futuro della nostra nazione, e di sostenere una raccolta fondi per chi tra noi è più in difficoltà.

Con questa dichiarazione di intenti Zelig ha chiamato a raccolta il mondo della comicità e riunito in un grande evento digitale comici, attori e autori che hanno calcato le scene nel corso dei 34 anni di storia dello storico locale milanese.

“Sentiamo la responsabilità, pur nella grande sofferenza economica che anche noi stiamo vivendo - dichiara Giancarlo Bozzo di Zelig - di dire una parola e accendere una luce su questo mondo spesso tenuto fuori dai discorsi sul futuro della nostra nazione”.

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali ha inviato agli organizzatori una lettera di sostegno: “Sono molto felice della iniziativa Zelig Covid Edition - scrive Dario Franceschini - è un’idea importante a favore delle lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo italiano che, non da oggi considero strategico, per la cultura italiana”.

Sabato 30 maggio dal palco virtuale di ZELIG COVID EDITION i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno il via alle ore 18.00 alla lunga maratona.

Dopo la presentazione iniziale saranno trasmessi i primi contributi video degli artisti. A partire dalle ore 21.00 Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condurranno lo spettacolo live accompagnati dai numerosi colleghi tra testimonianze, musica e tante risate. La diretta streaming su www.natlive.it terminerà a mezzanotte e a seguire fino a notte fonda proseguiranno i tanti contributi video. Già da oggi inoltre alcuni contributi saranno già visibili su www.natliver.com per creare una lunga kermesse e sensibilizzare sul tema.

Più di 300 comici e artisti si sono uniti all’iniziativa per chiedere che la luce sul mondo dello spettacolo resti accesa e che l’aiuto di cui tanti hanno bisogno per sopravvivere, arrivi certo dal Governo, ma anche dal pubblico che vorrà donare secondo le proprie disponibilità, da chi ha sempre seguito e seguirà i suoi beniamini, che li hanno fatti e li faranno di nuovo divertire.

Tanti nomi illustri, ma anche artisti emergenti, che contribuiranno non solo con il proprio talento e la partecipazione all’evento, ma anche attivamente alla campagna con donazioni per aiutare artisti in difficoltà, fonici, attrezzisti, datori luci.. e tutte le categorie che consentono lo svolgimento di uno spettacolo o di una produzione. Insieme per tornare a sorridere!

Zelig Covid Edition è realizzato grazie al supporto del NUOVOIMAIE, la collecting degli artisti, che ha aperto un conto corrente per la raccolta delle donazioni e che si occuperà della gestione di tutte le operazioni di accesso al Fondo da parte degli artisti che ne faranno richiesta.

Si può donare al seguente IBAN:

IT 16 P 03075 02200 CC8500843267

La raccolta fondi è attiva fino al 6 giugno

ZELIG COVID EDITION sarà trasmesso in replica su www.natlive.it sabato 6 giugno dalle 18:00.