Claudio Lippi, messaggio alla Rai: 'pensateci bene prima di chiudere La Prova del Cuoco'

Tempo di palinsesti anche in casa Rai. Negli ultimi giorni si sta a lungo parlando della possibile cancellazione de La Prova del Cuoco, che si è fermata a causa della pandemia ed è tornato lo scorso 25 Maggio, condotto ovviamente da Elisa Isoardi insieme a Claudio Lippi. Proprio quest'ultimo ha mandato un messaggio alla Rai.

Lippi, nel corso di un'intervista rilasciata a TVBlog, ha svelato di non aver avuto notizie in merito alla possibile cancellazione del programma, nè dalla rete, tanto meno dalla produzione.

A riguardo il presentatore ha invitato la Rai a rifletterci bene, "a prescindere dagli eventuali conduttori futuri. Mi sono trovato molto bene con Elisa, così come mi trovai bene con la Clerici. E’ un programma storico che sta per compiere vent’anni. Se venisse cancellato, si dovrebbe spiegare il perché. Ci sono tante trasmissioni che durano nel tempo, un po’ per pigrizia, un po’ per assenza di coraggio, ma assumono un significato particolare per gli spettatori”.

Tra le ricette più apprezzate degli ultimi tempi a La Prova del Cuoco c'è la Torta Senza di Luisanna Messeri, che aveva mostrato anche da Barbara D'Urso durante la quarantena.

Il riscontro per La Prova del Cuoco anche con la nuova conduttrice è stato importante, ma si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di una chiusura.