Claudio Sorrentino: il suo memorabile doppiaggio in Happy Days

Il Covid-19 ha portato via Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta per arrivare al suo ruolo principale di voce di Bruce Willis.

Claudio Sorrentino era nato a Roma il 18 luglio del 1945 e aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo. Tra i principali spicca proprio Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Happy Days.

Richard Cunningham detto "Richie" è stato uno dei personaggi principali della celebre serie televisiva statunitense Happy Days (1974-1984 ma ambientata negli anni 50-60). Richie Cunningham è un giovane ragazzo con i capelli rossi lisci e le lentiggini, considerato il personaggio principale della serie di Happy Days, in quanto tutta la sit-com si basa su storie quotidiane ambientate principalmente tra casa Cunningham e il suo gruppo di amici, assidui frequentatori del locale Arnold's, nella cittadina di Milwaukee (Wisconsin).

I migliori amici di Richie, infatti, sono Warren "Potsie" Weber, Ralph Malph e Arthur "Fonzie" Fonzarelli, mentre a casa Cunningham Richie vive con i genitori Howard e Marion Cunningham, la sorella minore Joanie e il fratello maggiore Chuck (quest'ultimo però, scompare già dalla seconda stagione della serie). Insieme ai genitori Marion e Howard Cunningham e all'amico Warren "Potsie" Weber, Richie nasce come personaggio di una puntata del 1972 della serie statunitense Love, American Style, anteprima di quello che poi sarà Happy Days.

Claudio Sorrentino lo ricordiamo anche per aver dato la voce a Bruce Willis in Die Hard - Duri a morire, Die Hard - Vivere o morire e Die Hard - Un buon giorno per morire, a Sylvester Stallone in Cop Land, a Willem Dafoe in L'ultima tentazione di Cristo, e anche a Ryan O'Neal in Love Story. Tra gli altri attori, ha doppiato anche Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. È anche stato la voce ufficiale di Topolino negli anni Settanta.

Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB?