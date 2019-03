Clayne Crawford ritorna nel serial antologico Into the Dark

Dopo tutte le polemiche scaturite da Clayne Crawford sul set del serialLethal Weapon, con suo conseguente allontanamento, l'attore tornerà in una nuova serie televisiva di Hulu.

Come confermato da TV Line, l'attore tornerà a lavorare sul "piccolo schermo" all'interno della serie antologica Into the Dark, anche se non è ancora chiaro il ruolo che ricoprirà l'attore all'interno del serial televisivo.

Into the Dark di Hulu è la serie antologica horror prodotta in collaborazione con la Blumhouse Television di Jason Blum. La compagnia statunitense, la cui fama si è negli anni sempre più ampliata per produzioni cinematografiche come Paranormal Activity, Insidious, The Purge e Scappa – Get Out, si è ritagliata anche una propria fetta di panorama destinata al piccolo schermo con opere come il già citato Into the Dark o Sharp Objects.

La prima stagione di Into the Dark è partita nello scorso ottobre con The Body, seguita un mese dopo da Flesh and Blood (a tema Ringraziamento), Pooka! (a tema natalizio), New Year, New You (con tematica inerente alla celebrazione del nuovo anno) e ad inizio febbraio dal quinto racconto dal titolo Down (a tema San Valentino).

Diretto dal filmmaker James Roday (Psych, Gamer, Showtime), nel cast artistico di Treehouse figurano, oltre a Simpson, gli interpreti Stephanie Beatriz (Elena), Sophia Del Pizzo (Morgan), Sutton Foster, Julianna Guill (Kara Wheeler), Nancy Linehan Charles (Agnes) e Michael Weston (Lonnie).

Into the Dark: Treehouse, sesto racconto horror della prima stagione, è stato distribuito il 1° marzo su Hulu.