Cleopatra, arriva la risposta della regista: 'Perchè tutti hanno bisogno che sia bianca?'

Nessuno è al riparo dalla critiche. A confermarlo sono state le reazioni del pubblico al nuovo trailer della docuserie su Cleopatra che vedranno la celebre regina nord-africana interpretata da una attrice afroamericana. La regista ha risposto ai pesanti commenti a riguardo.

In prodotti come i documentari la fedeltà storica è uno degli elementi più importanti soprattutto se si vuole raccontare un personaggio così misterioso e allo stesso tempo amato come Cleopatra. La docuserie, prodotta da Jada Pinkett-Smith ha alzato un enorme polverone riguardo la rappresentazione etnica del personaggio e di come non sia "storicamente fedele" a ciò che racconti e testimonianze sulla figura raccontano. Gli studiosi egiziani hanno accusato Netflix di blackwashing riguardo la serie su Cleopadra.

Secondo gli studi, infatti, la regina sarebbe stata discendente di europei e mediorentali confermando le sue origini greco -macedoni e quindi smentendo quello che viene mostrato all'interno della serie. La risposta della regista non si è fatta attendere, partendo molto da lontano. Ha raccontato quanto, fin da piccola, vedendo Cleopatra del 1963 con Elizabeth Taylor si fosse sempre chiesta se la pelle della regina fosse così bianca. "Perché Cleopatra non dovrebbe essere una sorella melanica. E perché alcune persone hanno bisogno che Cleopatra sia bianca?".

La regista ha cercato di dare anche una spiegazione storica motivando che Cleopatra fosse ben 8 generazioni lontana dai suoi antenati europei e mediorientali. "Dopo 300 anni, sicuramente, possiamo tranquillamente affermare che Cleopatra era egiziana. Non era più greca o macedone di Rita Wilson o Jennifer Aniston. Entrambi sono una generazione dalla Grecia" ha ironizzato.

Nel frattempo, però, la bufera sulla Cleopatra nera continua accusando la serie di falsità storica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!