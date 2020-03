La Clerici a Bonolis: a fine Coronavirus facciamo un evento Rai-Mediaset

E' ancora Paolo Bonolis il protagonista della TV italiana sui social. Il presentatore ha infatti tenuto una diretta Instagram con Antonella Clerici sull'account della Sdl, da cui è nata un'idea: organizzare un evento Rai-Mediaset alla fine dell'emergenza Coronavirus.

A lanciarla la stessa Clerici: "quando finirà questo periodo e riprendiamo tutti insieme la stagione televisione, potrebbe essere bello fare una cosa tutti insieme, Rai e Mediaset. Lavoriamoci. Io lavoro con Carlo Conti, tu con Maria De Filippi" ha affermato.

Bonolis, dopo aver rivelato che Conti (spettatore della diretta) è "una pippa a pescare, inversamente proporzionale a come sa condurre", non ha chiuso completamente all'idea.

"Sarebbe bello. Io l'ho proposto tante volte una cosa dove le due aziende si unissero tra loro. Però, sai, un conto siamo noi che abbiamo il piacere dello spettacolo, un conto sono i conflitti economici, aziendali e politici. Questi non c'hanno sentimenti. A Mediaset c'è della gente in gamba. In questo periodo un po' particolare l'unica persona con cui ho avuto un colloquio intenso ed importante è stato Alessandro Salem, persona estremamente in gamba, preparata, attenta e rispettosa, ma lui non è il proprietario dell'azienda, è uno dei massimi dirigente, ma deve rendere conto a chi investe del denaro" ha affermato il mattatore di Canale 5, che qualche giorno fa aveva parlato del suo rapporto con Luca Laurenti.