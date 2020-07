La Clerici risponde alla Isoardi: 'Non ho scippato nulla a nessuno'

La prossima stagione sarà molto impegnativa per Antonella Clerici che si troverà a presentare due nuovi programmi, uno nella fascia mattutina intitolato É sempre mezzogiorno e uno serale, ovvero la versione senior di The Voice of Italy. La Isoardi non può vantare la stessa ricca agenda essendo stata estromessa dai palinsesti della Rai.

Proprio in riferimento a ciò ha parlato la biondissima e riccioluta presentatrice, affermando di non aver scippato il programma a nessuno e di aver sempre avuto in mente dei nuovi format. Il blocco di un anno le ha permesso di passare molto tempo di qualità con sua figlia: "Io non porto rancore, non sono mai stata vendicativa. Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare “’a nuttata”. Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo".

In riferimento al suo stile di conduzione e al suo nuovo programma dice: "Io non ho copioni, vado sempre e solo di pancia: sono negata per le conduzioni istituzionali, io mi diverto a essere senza schemi. Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo… Un po’ di paura ce l’ho. Faccio una cosa nuova, ovvio che i timori ci siano. Ma in questo momento sento la mia azienda vicina… Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo realizzare dalla mia casa nel bosco, ma, per le restrizioni del Covid, la Rai ha preferito scegliere di ricreare il bosco negli studi di via Mecenate, a Milano. Avevo fatto già costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così".

E a chi dice l'accusa di aver fatto fuori Elisa Isoardi, Antonella Clerici dice: "Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia… Comunque Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la “sua” trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro".

Alcuni giorni fa la stessa Isoardi aveva detto che in molti avevano provato a farla fuori