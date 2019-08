Clickbait: annunciata una nuova serie thriller di Netflix

Continua ad impreziosirsi il catalogo di Netflix, dopo aver annunciato una serie commedy dei fratelli Schaffer, il colosso dell'intrattenimento ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo e ambizioso thriller intitolato "Clickbait".

Stando alle informazioni ricevute, sappiamo che a produrre lo show ci penseranno Tony Ayres, che vestirà i panni di showrunner, Christian White e David Heyman, famoso per aver finanziato la saga cinematografica di Harry Potter. Il thriller dovrebbe analizzare l'effetto che i social media hanno sulla nostra psiche e sui nostri desideri e inclinazioni più profonde, inoltre verrà messa in luce la differenza che esiste tra la nostra persona virtuale con quella reale.

La serie sarà girata in Australia, a Melbourne per l'esattezza, ricevendo così diversi finanziamenti statali e federali. Il regista principale sarà Brad Anderson, già visto in The Sinner, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Christian White. Per ora non conosciamo ancora altri dettagli riguardo gli interpreti principali o il numero di episodio di cui sarà composta Clickbait. È un momento molto importante per Netflix, che di fronte alla concorrenza futura di servizi come Disney+ ha deciso di reinvestire le proprie finanze in progetti ambiziosi e originali, primo fra tutti El Camino, film sequel di Breaking Bad.