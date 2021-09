Clickbait, ci sarà la Stagione 2 della nuova serie di Netflix?

Dal 25 agosto è disponibile su Netflix una nuova avvincente ed intrigante serie tv thriller intitolata Clickbait con protagonista Adrian Grenier. Lo show esamina il lato oscuro dei social e mostra cosa accade quando un video virale che espone "verità" sconosciute mette sottosopra una famiglia.

Nick Brewer (Grenier) è un padre, marito e fratello amorevole che un giorno scompare improvvisamente e misteriosamente dalla faccia della terra. Mentre la sua famiglia comincia una ricerca disperata, su Internet appare un video in cui Nick sembra essere tenuto in ostaggio mentre mostra un cartello con la scritta: “Sono violento con le donne. Se raggiungo 5 milioni di visualizzazioni, morirò”. La polizia e la sua famiglia si affannano per scoprire la verità tra molteplici colpi di scena, inclusi rapimenti, omicidi e molto altro.



I fan hanno già divorato gli otto episodi dello show che è tra i più visti di Netflix 48 ore dopo la sua uscita perciò molti si chiedono se vedremo mai una seconda stagione.



Creata da Tony Ayres e Christian White, Clickbait è stata presentata come una mini-serie, ma come abbiamo visto in passato con un certo numero di altri show, come Big Little Lies, ciò non limita necessariamente il futuro del progetto se c'è abbastanza interesse dal parte del pubblico.



Con lo spettacolo attualmente in trend su Netflix, non saremmo sorpresi se il gigante dello streaming decidesse di dare il via libera alla seconda stagione. Ma di cosa potrebbe parlare? Dawn Gleed, interpretata da Becca Lish, sarebbe il personaggio più ovvio per diventare protagonista di una seconda stagione se lo show dovesse tornare, e Betty Gabriel (Sophie Brewer) crede che i personaggi attuali dello show potrebbero ancora avere un ruolo da svolgere.



"Personalmente sento che potresti trascorrere un'intera stagione esplorando ogni personaggio", ha detto a Metro.



Ma anche se la conclusione della prima uscita di Clickbait è sembrata conclusiva, c’è sempre la possibilità che diventi una serie antologica, come American Horror Story, con una narrativa completamente nuova guidata dalle star della prima stagione come nuovi personaggi, oppure potremmo vedere un gruppo di attori completamente nuovo.



Il creatore Tony Ayers ha dichiarato a Entertainment Weekly di avere idee "per due o tre stagioni" e Grenier pensa che ci sia spazio per continuare. Ayers ha progettato la serie "sulle nuove categorie di crimini che sono sorte da quando Internet ha preso il sopravvento sulle nostre vite". Ha anche detto che il team creativo dello show ha deciso di basare lo show su crimini reali realmente accaduti.

Ayers ha anche affermato che le prospettive mutevoli e le immersioni nelle vite dei personaggi di ogni episodio sono parte integrante della serie. "La cosa principale che volevamo era coinvolgere le persone con un giro sulle montagne russe che avesse anche un qualche tipo di effetto emotivo. Una delle virtù di quel formato è che entri davvero nelle vite dei personaggi di cui tratta ogni episodio. Idealmente , quello che vogliamo veramente è che le persone si fermino e pensino alla natura delle loro interazioni".



Non ci resta che attendere un paio di mesi dopo il debutto per scoprire cosa deciderà Netflix in merito ad un potenziale rinnovo, nel frattempo fateci sapere se a voi piacerebbe vedere una seconda stagione di Clickbait nei commenti!



Scoprite tutte le serie in uscita su Netflix a settembre nel nostro focus.