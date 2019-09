Una clip dal documentario su Star Trek: Deep Space Nine omaggia Aron Eisenberg

Aron Eisenberg, che ha interpretato Nog in Star Trek: Deep Space Nine, è scomparso prematuramente la settimana scorsa. L'attore aveva partecipato anche al documentario su tale serie TV, parlando di cosa lo show significasse per lui, e di come sia stato importante per la sua carriera e la sua vita in generale.

Il team di What We Left Behind: Looking Back at Star Trek: Deep Space Nine, ha deciso di rendere pubblica per intero e senza tagli, la clip in cui Eisenberg parla appunto dei suoi sentimenti durante quest'intervista. Potete vedere il video in cima alla news.

Eisenberg aveva 50 anni e ha lasciato la moglie, che ha dato la notizia della sua dipartita tramite un post su Facebook, e i suoi due figli. È stato commemorato dai suoi colleghi e fan, e addirittura nel videogame Star Trek Online, dove i giocatori hanno organizzato una veglia in suo onore.

È stata anche lanciata una raccolta fondi per le sue esequie: "Siamo stati tutti colpiti dalla scomparsa di Aron Eisenberg. Era una persona gentile e con una personalità energica e positiva, che sapeva far sorridere tutti in un attimo. Lo scopo di questa raccolta GoFundMe è aiutare la famiglia di Aron a pagare le spese per il funerale".