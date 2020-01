Una clip con Norman Reedus anticipa il ritorno di The Walking Dead

Il prossimo 23 febbraio, con l'episodio intitolato Squeeze inizierà la seconda parte della decima stagione di The Walking Dead. AMC ha pubblicato su Twitter la prima clip promozionale, della durata di una decina di secondi, in cui compare Norman Reedus, che interpreta Daryl nella serie zombie.

Nel breve filmato Daryl brandisce un coltello e cerca di nascondersi alla vista dei Camminatori, al di fuori della caverna dove - nell'ultimo episodio andato in onda prima di Natale - Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Jerry (Cooper Andrews) , Connie (Lauren Ridloff), Kelly (Angel Theory) e Magna (Nadia Hilker) sono stati intrappolati da Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussurratori.

"Abbiamo intrappolato un gruppo di persone in una grotta piena di camminatori, quindi dobbiamo raccontare quella storia" aveva già detto la showrunner Angela Kang a Entertainment Weekly, parlando della seconda metà della stagione 10. "Quindi, sarà sicuramente una parte importante quando riprendiamo. Ovviamente, abbiamo Negan che è passato con i Sussurratori, quindi continueremo a raccontare la storia che si sviluppa in quel senso."

Secondo la showrunner, a questo punto della serie "diverse linee sono state attraversate. Il confine è stato attraversato da entrambe le parti. Ci sono stati questi atti di guerra e quindi le cose stanno procedendo molto, molto velocemente. E in un certo senso arriviamo al grande conflitto tra i Sussurratori e il nostro popolo."

Come si ricorderà, inoltre, tra le crescenti tensioni tra i sopravvissuti e i Sussurratori, Michonne (Danai Gurira) - molto apprezzata per il look ai SAG - è partita per quello che dovrebbe essere un viaggio di quattro giorni in mare con Virgil (Kevin Carroll) per recuperare armi per spazzare via l'orda di Alpha. L'episodio, quindi, dovrebbe soffermarsi anche su ciò che accade in quel viaggio.

Tra meno di un mese sapremo. La decima stagione di The Walking Dead ha ancora molto da dire, parola di Samantha Morton.