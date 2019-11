Una clip del nuovo episodio di The Walking Dead svela il vero nome di Gamma

Dopo una morte shock in The Walking Dead 10x07, il prossimo episodio, intitolato The World Before, vedrà uno dei membri dei temibili Sussurratori, Gamma, rivelare il proprio nome a uno del gruppo dei sopravvissuti.

The Walking Dead è quasi arrivato a metà stagione e lo scontro tra la comunità di Alexandria e il gruppo di nemici mascherati capitanati da Alpha (Samantha Morton) assume toni sempre più drammatici. Alla scoperta della vera identità di Dante, adesso segue questa riguardante il personaggio interpretato dall'attrice Thora Birch.

All'interno del video tratto dall'ottavo episodio si può notare infatti Gamma discutere con Aaron (Ross Marquand). La ragazza gli chiede informazioni sul piccolo Adam, sperando di poterlo vedere. Per convincere Aaron gli propone una negoziazione affermando di avere delle informazioni per lui. Ma per dare vita allo scambio, egli chiede di poter sentire soltanto verità. Così Gamma afferma che lui rappresenta l'ultimo elemento della sua famiglia che gli è rimasto. E poi la ragazza si toglie la maschera e rivela finalmente il suo nome dicendo: "Prima di tutto questo mi chiamavo Mary".

Oltre alla rivelazione di Gamma, ci sarà anche un nuovo personaggio nel midseason di The Walking Dead. Vi ricordiamo che l'episodio sarà disponibile a partire dal prossimo 24 novembre negli Stati Uniti all'interno della programmazione del network AMC. In Italia, invece, sarà possibile visionarlo il giorno successivo sul canale satellitare Fox.