Una clip di The Walking Dead 10x15 richiama una tragica morte dei fumetti

Dopo il trailer dell'episodio 10x15 di The Walking Dead, in cui Beta si appresta ad attaccare la comunità di Alexandria, una nuova clip mostra due personaggi in pericolo, in una situazione che richiama una tragica morte avvenuta nei fumetti.

Come potete vedere nel filmato, che trovate in calce all'articolo, Aaron (Ross Marquand) e Alden (Callan McAuliffe) si ritrovano nascosti in una torre mentre in basso si può notare Beta. I due sono alla ricerca di un modo per fuggire, ma non sarà facile. Ebbene, la situazione ricorda quella di padre Gabriel nei fumetti. Il personaggio interpretato da Seth Gilliam, infatti, era di vedetta su una torre idrica ma poi, mentre l'orda di walkers avanza, scivola e si rompa una gamba. Completamente indifeso, Gabriel viene sventrato da Beta e lasciato a morire. Poiché l'episodio è intitolato The Tower, si era pensato che fosse un indizio sulla sorte di Gabriel, ma guardando la clip sembra proprio che il suo destino nella controparte cartacea potrebbe toccare a uno tra Aaron e Alden.

Parlando dell'eventuale morte di Gabriel, Gilliam aveva dichiarato: "Non mi impensierisce. Quando dovrà accadere, accadrà. Voglio che l'uscita di scena di padre Gabriel sia d'effetto e penso che la sua morte nei fumetti lo sia".



Ricordiamo che per il momento The Tower farà da episodio conclusivo della stagione, dato che il vero finale di The Walking Dead 10 è stato rimandato a data da destinarsi. Per maggiori informazioni sulla serie, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x14.