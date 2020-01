Nella prima clip ufficiale di Star Trek: Picard vediamo anche Numero Uno

Manca ormai una settimana all'attesissimo debutto sulla CBS di Star Trek: Picard, nuova serie del franchise fantascientifico dedicata al ritorno in azione del Jean-Luc Picard interpretato dal mitico Patrick Stewart, e l'emittente televisiva americana ha deciso di pubblicare finalmente online una prima clip ufficiale.

Come sappiamo ormai da mesi, Star Trek: Picard guidata come showrunner dal Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Chavalier e Klay) sarà ambientata molti anni dopo Star Trek: The Next Generation, dalla quale si discosterà totalmente e racconterà la vita di un anziano Picard ormai ritiratosi a vita privata in un vigneto della Francia del futuro, ovviamente sulla Terra.



Prima di imbarcarsi in una nuova missione che coinvolgerà Romulani e altre razza del franchise, oltre a vecchie nuovi amici e nemici, il protagonista sarà introdotto con calma in questo suo fazzoletto di paradiso dove vive in pace e serenità anche in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe, Number One, Numero Uno. Nella clip diffusa online dall'emittente, dunque, vediamo proprio questo clima di tranquillità, con un Picard che parla in francese al cane girovagando per il vigneto.



Star Trek: Picard andrà in onda sulla CBS a partire dal prossimo 23 gennaio. Approderà poi internazionalmente su Amazon Prime Video. Vi lasciamo alla nostra intervista con Sir Patrick Stewart.